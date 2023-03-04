Баку, 4 марта, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В Азербайджане в одном из гипермаркетов населённого пункта Ахмедлы, находящегося в подчинении Хатаинского района города Баку, произошла перестрелка. Об этом сообщает издание АПА.

Иван Шилов ИА REGNUM Выстрел

По предварительным данным, неизвестные совершили нападение на инкассаторскую машину. В результате происшествия два человека получили ранения. Их госпитализировали в Сабунчинский медицинский центр. Также сообщается об одном погибшем.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3786048" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Уточняется, что супермаркет оцеплен сотрудниками полиции. В связи с тем, что один из нападавших в настоящее время находится в районе, где произошла стрельба, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по его задержанию.

Как сообщало ИА REGNUM, больше десяти человек пострадали в результате аварии школьного автобуса на юго-востоке Франции. ДТП произошло в районе города Кор.