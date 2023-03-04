Shot: российскую военную технику пытались подорвать при транспортировке через Уссурийск

Уссурийск, Приморский край, , 14:18 — REGNUM На железнодорожных путях станции «Уссурийск-2» в Приморском крае была обнаружена связка цилиндров, состоящих из неизвестного вещества, которые были крепкого перемотаны бечёвкой и накрыты тканью. Об этом 4 марта сообщает телеграм-канал S OT

Эшелоны с вооружением и военной техникой © Минобороны РФ/ТАСС

По информации телеграм-канала, в связке находилось около 1,5 кг бездымного трубчатого пороха, который используют при снаряжении боеприпасов для ствольной артиллерии.

Уточняется, что данное вещество может взорваться от любого детонатора.

Отмечается, что за несколько часов до обнаружения взрывчатки на этой станции формировался состав, который перевозил военную технику Вооружённых сил России.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного оборота взрывных устройств.

Как передавало ИА REGNUM, Вооружённые силы России сбили за сутки 11 беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS.