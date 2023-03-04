Тегеран, 4 марта, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Уровень обогащения урана на иранских ядерных объектах не превышает 60%. Об этом 4 марта заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в ходе совместной пресс-конференции с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По словам Эслами, в недавнем отчёте МАГАТЭ говорится об обнаружении частиц урана, обогащённых до 84%, в то время как конечный продукт не превышал отметки в 60%.

«В докладе господина Гросси речь шла об обнаружении частиц урана, а не о наращивании темпов обогащения до 84%», — приводит слова Эслами агентство IRNA.

Он отметил, что в резервуарах, где хранится продукция, обогащение урана не превышает 60%. По его словам, стороны разрешили эту неясность.

Напомним, в феврале Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что инспекторы МАГАТЭ выяснили, что Иран получил уран, обогащённый примерно до 84%.

В Тегеране заявили, что могли быть непреднамеренные колебания в уровне обогащения. Это же подтвердил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, который объяснил, что в процессе обогащения урана могут быть выбросы незначительного количества частиц более высокого уровня обогащения.