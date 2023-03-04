Париж, 4 марта, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Больше десяти человек пострадали в результате аварии школьного автобуса на юго-востоке Франции. Об этом 4 марта сообщает телеканал BFM со ссылкой на представителей департамента Изер.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что ДТП произошло в районе города Кор. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и на полной скорости съехал с трассы в кювет, глубина которого составила шесть метров. Школьники после каникул направлялись на вокзал города Гренобля, чтобы пересесть на поезд в Париж.

«В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили по меньшей мере 16 человек», — сообщили в префектуре департамента, уточнив, что состояние четверых оценивается как крайне тяжелое.

Известно, что в школьном транспортном средстве находились 40 человек и шесть сопровождающих.

На месте аварии работают 90 сотрудников пожарно-спасательных служб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Псковской области в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погиб один человек. Инцидент произошёл около 07:00 на 131-м км автодороги Орша — Невель в поселке Усвяты — водитель автомобиля с полуприцепом «не учел погодные условия» и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ.