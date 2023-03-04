Пекин, 4 марта, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Страны-члены НАТО планируют наращивать свой потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и расшатать существующую там устойчивую систему безопасности, заявил в интервью Центральному телевидению Китая посол России в КНР Игорь Моргулов.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, в 2022 году военно-политический блок объявил сферой своей ответственности весь мир.

«По сути, натовцы ведут дело к подрыву устойчивой системы безопасности в АТР, предлагая взамен ей новую, в основе которой — НАТО и подобные ей блоковые механизмы», — считает дипломат.

Моргулов отмечает, что одним из таких уже созданных механизмов является трёхстороннее военное партнёрство Австралии, Великобритании и США. Для формальности «это обставлено как создание подводного атомного флота для Австралии, однако конечная цель — вывод потенциала НАТО в регион», указал он.

Россия по собственному опыту знает, что ничего хорошего от присутствия НАТО в регионе не будет — альянс является не оборонным, а военным блоком, который будет стремиться подрывать мир и стабильность в АТР, заключил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что стремление США создать рамочное экономическое взаимодействие в АТР направлено на ослабление Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Важный фактор, который позволяет говорить о стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — это отсутствие блоков, потому что межгосударственные отношения в этой части мира шли по пути выстраивания разветвленной сети многосторонних платформ, отметили в министерстве.