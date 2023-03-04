Херсон, , 14:03 — REGNUM Вооружённые силы России за сутки сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, за минувшие 24 часа российские военнослужащие сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, кроме этого, они ликвидировали 11 украинских беспилотников около населенных пунктов Великий Выселок, Петровка Харьковской области, Червоная Диброва, Голиково, Стельмаховка, Житловка ЛНР, Пески, Кременец, Старомлиновка ДНР, Новая Збурьевка и Малая Кардашинка Херсонской области.

Как передавало ИА REGNUM, на купянском направлении Вооружённые силы России за сутки уничтожили более 90 военных ВСУ. На херсонском направлении истребители ВКС России за сутки сбили два вертолета Ми-8.