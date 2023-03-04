Украинский клуб отказался от технического спонсора из-за «Зенита»
Львов, Украина, 4 марта 2023, 13:54 — REGNUM Украинский футбольный клуб «Карпаты» отказался сотрудничать с компанией Joma и сменил технического спонсора. Об этом 4 марта сообщается на сайте команды.
«ФК «Карпаты» сменил поставщика спортивной формы и экипировки всех клубных команд», — говорится в заявлении клуба.
Отмечается, что причиной такого решения стало отсутствие чёткой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке. В клубе заявили, что теперь будут сотрудничать с брендом Nike.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украинская ассоциация футбола (УАФ) подвергла критике компанию Joma за то, что санкт-петербургский «Зенит» использовал логотип компании на своей форме.