Украинский клуб «Карпаты» отказался от технического спонсора из-за его сотрудничества с «Зенитом»

Львов, Украина, , 13:54 — REGNUM Украинский футбольный клуб «Карпаты» отказался сотрудничать с компанией Joma и сменил технического спонсора. Об этом 4 марта сообщается на сайте команды.

Форма ФК «Карпаты» Цитата из видео: «ФК Карпати Львів креативно презентували свою нову форму та оголосили Титульного спонсора «Львівське»»

«ФК «Карпаты» сменил поставщика спортивной формы и экипировки всех клубных команд», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что причиной такого решения стало отсутствие чёткой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке. В клубе заявили, что теперь будут сотрудничать с брендом Nike.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украинская ассоциация футбола (УАФ) подвергла критике компанию Joma за то, что санкт-петербургский «Зенит» использовал логотип компании на своей форме.