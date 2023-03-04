МО РФ: штурмовые группы ВДВ проходят подготовку с учетом реальной обстановки в зоне боевых действий

Москва, , 13:59 — REGNUM Штурмовые группы Воздушно-десантных войск России (ВДВ), которые сейчас проходят тренировки в тылу, в ближайшее время будут направлены в зону боевых действий. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Учения ВДВ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её информации в России продолжают готовить штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск в тылу в южном секторе спецоперации.

«Скоро все военнослужащие вольются в состав штатных подразделений ВДВ, с дальнейшим выполнением боевых задач», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что военнослужащие каждый день проходят занятия на полигоне, максимально приближенные к боевым, с реальной боевой стрельбой.

Опытные инструкторы проводят практические занятия по отработке действий десантно-штурмовых подразделений при захвате опорного пункта противника, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что программа обучения была дополнена с учётом реальной обстановки на линии соприкосновения.

Как передавало ИА REGNUM, ВСУ при отступлении из Артёмовска взорвали почти все мосты в городе.