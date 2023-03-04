Москва, 4 марта, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Штурмовые группы Воздушно-десантных войск России (ВДВ), которые сейчас проходят тренировки в тылу, в ближайшее время будут направлены в зону боевых действий. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учения ВДВ

По её информации в России продолжают готовить штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск в тылу в южном секторе спецоперации.

«Скоро все военнослужащие вольются в состав штатных подразделений ВДВ, с дальнейшим выполнением боевых задач», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что военнослужащие каждый день проходят занятия на полигоне, максимально приближенные к боевым, с реальной боевой стрельбой.

Опытные инструкторы проводят практические занятия по отработке действий десантно-штурмовых подразделений при захвате опорного пункта противника, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что программа обучения была дополнена с учётом реальной обстановки на линии соприкосновения.

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