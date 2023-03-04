Снаряды ВСУ упали на территорию школы в Белгородской области
Валуйки, Белгородская область, 4 марта 2023, 13:50 — REGNUM Село Бутырки в Валуйском районе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, снаряды упали на территории школы. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил 4 марта в телеграм-канале.
По его словам, люди в результате обстрела не пострадали, в школе вылетели стёкла. Тепловой контур помещений будет закрыт в ближайшее время.
«В данном селе действует режим ЧС. Снаряды упали на территорию школы, выбиты восемь окон», — написал Гладков.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта под обстрел ВСУ попали сёла в Волоконовском и Белгородском районах Белгородской области. В результате в селе Коновалово повреждены хозпостройка и остекление в десяти домах, в селе Устинка повреждены два дома и автомобиль, а также линии газоснабжения.