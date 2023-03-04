Москва, 4 марта, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили более 90 военных ВСУ на купянском направлении. Об этом 4 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, один танк и шесть автомобилей», — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, подразделения «Западной» группировки российских войск при поддержке артиллерии и армейской авиации нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новоселовское (ЛНР), Тимковка, Гряниковка и Табаевка Харьковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские военные за сутки уничтожили до 490 военных ВСУ на донецком направлении.