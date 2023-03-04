МО РФ: на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли до 80 человек за сутки

Москва, , 13:56 — REGNUM Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях до 80 военнослужащих ВСУ, сообщили в Министерстве обороны 4 марта.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На данных направлениях подразделениями группировки войск «Восток» было нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Новополь (ДНР), Щербаки и Каменское (Запорожская область).

Уничтожено до 80 военнослужащих, а также несколько единиц техники (танк, две БМП, три пикапа и две гаубицы Д-20).

Как сообщало ИА REGNUM, более 70 украинских военнослужащих уничтожили российские войска за сутки на херсонском направлении. Помимо военнослужащих, ВСУ потеряли 20 автомобилей и гаубицу Д-30, а также артиллерийскую систему М777 американского производства.