На Кубани ищут вандалов, осквернивших 15 захоронений

Краснодар, , 13:44 — REGNUM В Краснодарском крае по факту повреждения могил на кладбище в селе Михайловском возбуждено уголовное дело, сообщает 4 марта пресс-служба ГУ МВД России по региону.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На осквернение захоронений обратили внимание местные жители. После проверки полицейские установили 15 фактов повреждений надгробий.

В рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») ведётся поиск вандалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на Кубани был задержан 23-летний местный житель, разбивший инсталляцию «Победа». По его показаниям, мужчина в состоянии алкогольного опьянения в Щербиновском парке 40-летия Победы не менее трех раз ударил по инсталляции, посвящённой защитникам Родины, на которой изображены участники Великой Отечественной войны.