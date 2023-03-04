МО РФ: свыше 90 военных ВСУ уничтожено на купянском направлении за сутки

Москва, , 13:55 — REGNUM Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на купянском направлении свыше 90 военнослужащих ВСУ, сообщили в Министерстве обороны 4 марта.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На купянском направлении подразделениями группировки войск «Западной» было нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка, Тимковка и Табаевка (Харьковская область), а также Новоселовское (ЛНР).

Уничтожено свыше 90 военнослужащих, уточнили в Министерстве обороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки было сбито два вертолета воздушных сил Украины. Вертолёты Ми-8 были поражены истребительной авиацией в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.