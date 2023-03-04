Москва, 4 марта, 2023, 13:32 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки было сбито два вертолета воздушных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны России 4 марта.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Пилот истребителя выполняет задачи воздушного патрулирования в зоне проведения СВО

Вертолеты Ми-8 были поражены истребительной авиацией в Донецкой Народной Республике (в районе населенного пункта Суворово) и Днепропетровской области (в районе населенного пункта Покровское).

Также в Минобороны сообщили, что средства ПВО за сутки сбили один вертолет ВСУ, 11 беспилотников и 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.