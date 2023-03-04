Москва, 4 марта, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили до 490 военных ВСУ на донецком направлении. Об этом 4 марта заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС Боевая работа расчетов пушек «Гиацинт-С» в зоне СВО

«На донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Конашенков на брифинге.

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Также он отметил, что противник потерял один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей.

Кроме того, у ВСУ уничтожены артиллерийская система М777 производства США, три гаубицы Д-30, две гаубицы «Мста-Б» и одно орудие Д-20.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ сбросили с беспилотника боеприпас на рынок в Донецке, в результате чего два мирных жителя получили ранения.