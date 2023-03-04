Москва, , 13:36 — REGNUM Более 70 украинских военнослужащих уничтожили российские войска за сутки на херсонском направлении. Об этом сообщает 4 марта Минобороны России в сводке о ходе спецоперации на Украине.

Российская армия Иван Шилов ИА REGNUM

Противнику нанесено огневое поражение. Помимо военнослужащих, ВСУ потеряли 20 автомобилей и гаубицу Д-30, а также артиллерийскую систему М777 американского производства, уточнили в ведомстве.

3 марта в Минобороны заявили об уничтожении до 60 военных ВСУ на херсонском направлении, а также автомобилей, одной САУ и гаубиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России заявили, что попытки киевского режима оккупировать территории регионов, присоединившихся к РФ в результате референдума, обречены на провал.