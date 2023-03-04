Москва, , 13:40 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал привести археологические раскопки на месте Чудова монастыря в Кремле в такое состояние, которое бы соответствовало статусу «сердца государства Российского». Об этом 4 марта он заявил во время проповеди в Успенском соборе Кремля.

Патриарх Кирилл Алексей Колчин © ИА REGNUM

Патриарх Московский и всея Руси напомнил, что на месте Чудова монастыря в настоящее время производятся какие-то раскопки.

Он отметил, что затрудняется сказать, насколько целесообразно их проводить в самом сердце Руси.

«Об этом не нам судить, но право высказать свое мнение мы тоже имеем», — приводит агентство его слова.

Кирилл отметил, что раскопки в центре сердца Руси, даже если они и имеют научное значение, являются не очень хорошим символом.

«Это не значит, что их нужно закрыть или уничтожить, но их нужно модифицировать таким образом, чтобы не было этого раскопа в центре Кремля — таково мое пожелание к тем, кто имеет власть и возможность привести это место в такое состояние, которое бы соответствовало центру, сердцу государства Российского», — заявил патриарх.

Как передавало ИА REGNUM, распоряжение о создании Музея археологии Чудова монастыря президент России Владимир Путин отдал в 2016 году. В ноябре 2020 года он посетил его лично.