Патриарх Кирилл назвал нехорошим символом раскопки в центре Кремля
Москва, 4 марта 2023, 13:40 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал привести археологические раскопки на месте Чудова монастыря в Кремле в такое состояние, которое бы соответствовало статусу «сердца государства Российского». Об этом 4 марта он заявил во время проповеди в Успенском соборе Кремля.
Патриарх Московский и всея Руси напомнил, что на месте Чудова монастыря в настоящее время производятся какие-то раскопки.
Он отметил, что затрудняется сказать, насколько целесообразно их проводить в самом сердце Руси.
«Об этом не нам судить, но право высказать свое мнение мы тоже имеем», — приводит агентство его слова.
Кирилл отметил, что раскопки в центре сердца Руси, даже если они и имеют научное значение, являются не очень хорошим символом.
«Это не значит, что их нужно закрыть или уничтожить, но их нужно модифицировать таким образом, чтобы не было этого раскопа в центре Кремля — таково мое пожелание к тем, кто имеет власть и возможность привести это место в такое состояние, которое бы соответствовало центру, сердцу государства Российского», — заявил патриарх.
Как передавало ИА REGNUM, распоряжение о создании Музея археологии Чудова монастыря президент России Владимир Путин отдал в 2016 году. В ноябре 2020 года он посетил его лично.