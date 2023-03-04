Жителей Севастополя предупредили о тренировках военных с системами ПВО

Севастополь, , 13:30 — REGNUM В Севастополе система противовоздушной обороны (ПВО) отработает боевые упражнения, сообщил 4 марта губернатор Михаил Развожаев.

Боец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ © Евгений Биятов/РИА Новости

«Ориентировочное время тренировок с 11:00 и в течение дня», — отметил он.

Губернатор просит жителей не волноваться при появлении громких звуков. В городе всё спокойно, отметил глава Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля звуки стрельбы в городе были связаны с выполнением упражнений, также заявлял Развожаев.

По данным городских властей, в Севастополе провели проверку состояния бомбоубежищ города, в ходе которой выяснилось, что использовать можно около 15 укрытий.