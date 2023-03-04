В Севастополе проходят тренировки военных с системами ПВО
Жителей Севастополя предупредили о тренировках военных с системами ПВО
Севастополь, 4 марта, 2023, 13:30 — ИА Регнум. В Севастополе система противовоздушной обороны (ПВО) отработает боевые упражнения, сообщил 4 марта губернатор Михаил Развожаев.
Евгений Биятов/РИА Новости
Боец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ
«Ориентировочное время тренировок с 11:00 и в течение дня», — отметил он.
Губернатор просит жителей не волноваться при появлении громких звуков. В городе всё спокойно, отметил глава Севастополя.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля звуки стрельбы в городе были связаны с выполнением упражнений, также заявлял Развожаев.
По данным городских властей, в Севастополе провели проверку состояния бомбоубежищ города, в ходе которой выяснилось, что использовать можно около 15 укрытий.