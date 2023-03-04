Аннаполис, США, , 13:27 — REGNUM Мэр города Колледж-Парка в американском штате Мэриленд Патрик Вожан, недавно посещавший Белый дом, арестован по обвинению в хранении и распространении детской порнографии. Об этом сообщает New York Post.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

За несколько часов до ареста Вожан подал в отставку. По данным полиции, он хранил и распространял порнографию с детьми в социальных сетях. Изображения и видеоролики были загружены в Сеть в январе с учётной записи, принадлежащей 47-летнему мэру.

Вожан заявил, что «полностью сотрудничает» со следствием. Против него выдвинуты обвинения по 40 пунктам о хранении материалов с сексуальной эксплуатацией детей и по 16 пунктам — о распространении таких материалов.

Вожан состоит в браке с мужчиной. В декабре они были в Белом доме, где праздновали подписание президентом США Джо Байденом закона о признании однополых и межрасовых браков на федеральном уровне. На должность мэра Вожана избрали в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее порнографические снимки с изображением детей нашли у американского актёра Флориана Тайхтмайстера, снявшегося в фильме «Корсаж».