Глава МИД Италии призвал оставить открытой дверь для дипломатии в конфликте на Украине

Рим, , 13:17 — REGNUM В любом конфликте, включая и идущий на территории Украины, должна оставаться открытой дверь для дипломатии, заявил 4 марта глава МИД Италии Антонио Таяни.

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Он напомнил журналистам о недавних «переговорах» госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова и отметил, что нужно стремиться к достижению мира, даже когда это нелегко.

Ранее в МИД России заявили, что «переговоры» Блинкена и Лаврова, состоявшиеся по инициативе США, проходили в коридоре и были весьма краткими и что Блинкен впоследствии исказил их содержание.

Парламент Италии в феврале 2022 года разрешил правительству страны поставлять оружие на Украину, не отчитываясь перед депутатами ни об объемах поставок, ни о сумме потраченных средств.