Эвакуированный житель Артёмовска: снайперы ВСУ прицельно стреляют по мирным гражданам

Донецк, , 13:14 — REGNUM Снайперы ВСУ прицельно убивают мирных жителей Артёмовска. Об этом 4 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь слова одного из местных жителей, эвакуированного из города бойцами Вооружённых сил России.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что супругу этого мужчины так расстреляли женщины-снайперы ВСУ.

Сейчас бойцы группы «Вагнер», которые освобождают Артёмовск, занимаются и эвакуацией мирных жителей на безопасные территории России, 3 марта мужчину, с другими жителями, доставили в Донецк.

«Двадцать второго февраля снайпер убил мою жену через стекло в доме. Она погибла. В меня тоже стреляли: я за ней наклонился, рядом пуля пролетела», — приводит агентство его слова.

Мужчина пояснил, что, по словам соседки, стрельбу вели две женщины-снайперы в украинской форме, одну из них он заметил сам.

Он отметил, что снайперы стреляли с расстояния порядка ста метров с чердака с соседнего дома.

Мужчина похоронил свою супругу в своём огороде, поскольку в связи с постоянными обстрелами невозможно было доехать до кладбища.

«Украинские снайперы, я в поселке живу на окраине города, их не один человек видел там, вдвоем они шарились», — подчеркнул местный житель.

Как передавало ИА REGNUM, ранее эвакуированный из Артёмовска местный житель рассказал, что в окрестностях города десятками лежат тела военных ВСУ.