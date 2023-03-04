Турецкой оппозиции грозит раскол из-за выдвижения кандидатов на выборы
Анкара, 4 марта 2023, 13:15 — REGNUM В Турции оппозиция не может определить кандидата для участия во всеобщих выборах, в том числе президентских, сообщает газета Hürriyet.
Оппозиция намерена определить единого кандидата в лице лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, но может быть выдвинут и действующий мэр Анкары — Мансур Яваш.
Фаворитом издание называет Кылычдароглу.
Напомним, ранее действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что президентские и парламентские выборы в стране назначены на 14 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, в Турции при проведении опроса с 23 по 27 февраля среди 3 тыс. человек выяснилось, что в настоящее время порядка 49,8% проголосовали бы за Эрдогана. Наиболее близким к нему оказался лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, у которого 21,7%. Далее идут мэр Анкары Мансур Яваш с 9,6% и мэр Стамбула Экрем Имамоглу с 6,9%.
Среди партий лидером является правящая Партия справедливости и развития, за которую собираются голосовать 38,5% респондентов. Второе место заняла Народно-республиканская партия с 22,8%, третье — Демократическая партия народов с 10,5%.