СМИ: в турецкой оппозиции не могут определиться с единым кандидатом на президентские выборы

Анкара, , 13:15 — REGNUM В Турции оппозиция не может определить кандидата для участия во всеобщих выборах, в том числе президентских, сообщает газета Hürriyet.

Выборы в Турции © Kemal Aslan/Global Look Press

Оппозиция намерена определить единого кандидата в лице лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, но может быть выдвинут и действующий мэр Анкары — Мансур Яваш.

Фаворитом издание называет Кылычдароглу.

Напомним, ранее действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что президентские и парламентские выборы в стране назначены на 14 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции при проведении опроса с 23 по 27 февраля среди 3 тыс. человек выяснилось, что в настоящее время порядка 49,8% проголосовали бы за Эрдогана. Наиболее близким к нему оказался лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, у которого 21,7%. Далее идут мэр Анкары Мансур Яваш с 9,6% и мэр Стамбула Экрем Имамоглу с 6,9%.

Среди партий лидером является правящая Партия справедливости и развития, за которую собираются голосовать 38,5% респондентов. Второе место заняла Народно-республиканская партия с 22,8%, третье — Демократическая партия народов с 10,5%.