Президент Украины Зеленский провёл во Львове встречу с главой ЕП Метсолой

Киев, , 13:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой. Об этом украинский лидер написал в своём телеграм-канале.

Владимир Зеленский и Роберта Метсола © Press Office of Ukraine/Global Look Press

В ходе встречи Зеленский поблагодарил Европарламент за поддержку.

«В частности, 1 марта 2022 года, на второй день после подачи нашей заявки на членство в ЕС, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС», — написал он, добавив, что Киев стремится завершить выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии и начать переговоры о вступлении в 2023 году.

Напомним, Метсола прибыла в Киев 3 марта. По прибытии в город она написала в социальных сетях, что «хорошо вернуться на Украину и быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский засмеялся, когда услышал заявление латвийского лидера Эгилса Левитса о необходимости подписывать мирное соглашение на условиях полного восстановления территориальной целостности Украины. Подавив свою реакцию, Зеленский затем сделал серьёзное лицо, видно на кадрах записи встречи глав государств во Львове. Видео опубликовано на официальном сайте украинского президента.