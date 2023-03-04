Reuters: в апреле Байден объявит, что идет на второй срок

Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Президент США Джозеф Байден в апреле 2023 года намерен объявить о том, что собирается идти на второй срок, передает 4 марта Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Джо Байден © Oliver Contreras — Pool via CNP/Global Look Press

Отмечается, что предвыборная кампания будет строиться на тех же принципах, что и в 2020 году, и возглавит штаб Байдена тот же специалист — Джен Диллон.

В феврале 2023 года Байден заявил, что пока не готов ответить на вопрос, собирается ли идти на второй срок. Очередные президентские выборы в США состоятся в ноябре 2024 года.

Как сообщалось ранее, по данным опроса частного университета Emerson College, жители США считают единственным достойным соперником Байдена на выборах 2024 года Дональда Трампа.