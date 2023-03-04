Вашингтон, 4 марта, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Власти США отказали сербскому теннисисту, первой ракетке мира Новаку Джоковичу во въезде в страну для участия в двух турнирах. Об этом 4 марта сообщил сенатор Рик Скотт в Twitter.

Frabeland Charles Mallari/EPA/TASS Сербский теннисист Новак Джокович

«Нам сообщили, что министерство внутренней безопасности США только что отклонило запрос Новака Джоковича об отказе от вакцинации, что лишило его права участвовать в соревнованиях в США», — написал Скотт.

Он отметил, что запрет Джоковичу приезжать в США не имеет смысла. По словам сенатора, президент США Джо Байден говорит, что с коронавирусом покончено, но запрещает Джоковичу участвовать в турнирах на территории страны.

Он добавил, что пришло время отменить мандат на вакцинацию для людей, прибывших из других стран.

Джокович не сыграет в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния), которые пройдут 8–19 марта, и Майами (штат Флорида), которые состоятся с 22 марта по 2 апреля.

Напомним, в 2022 году Джокович пропустил Открытый чемпионат США (US Open), а также ряд турниров, поскольку ему было отказано во въезде в США из-за отказа от вакцинации против коронавируса.