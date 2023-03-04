Донецк, 4 марта, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Два человека пострадали в Донецке в результате сброса с беспилотника ВСУ боеприпаса. Об этом 4 марта сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в 10:40 на рынке микрорайона шахты им. Абакумова по ул. Дагестанской в результате сброса боеприпаса с беспилотника получили ранения мужчина 1964 года рождения и женщина 1953 года рождения.

Это уже вторая за день атака на Донецк с использованием беспилотника.

Как передавало ИА REGNUM, в результате сброса боеприпаса с беспилотника в населённом пункте Старомихайловка пострадали два человека.