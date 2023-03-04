ISW: ВСУ создают условия для отхода из Артёмовска

Вашингтон, , 12:53 — REGNUM ВСУ, возможно, создают условия для отхода из Артёмовска, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По их данным, командование ВСУ готовится принять решение об отводе военных из особенно сложных восточных районов Артёмовска.

Опубликованные 3 марта карты с геолокацией подтверждают, что ВСУ разрушили два важных моста в районе Артёмовска.

Таким образом Киев хочет помешать дальнейшему наступлению Вооруженных сил РФ, считают аналитики.

Напомним, Артёмовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР. За город идут бои. Как сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, киевские власти планируют вывести регулярные войска из Артёмовска, поскольку российские силы практически взяли город в окружение.

Также сообщалось, что 3 марта ВСУ подорвали железнодорожный мост через реку Бахмутка, ведущий в центр Артёмовска.