В Москве семилетняя девочка попала в больницу с отравлением психотропами

Москва, , 12:53 — REGNUM В Москве семилетнюю девочку госпитализировали с отравлением психотропными веществами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным источника, 3 марта школьница была на тренировке в спортивной секции, расположенной на Ленинградском проспекте, во время занятий она упала в обморок. Ребёнка увезли в медицинское учреждение. После обследования медики выявили у неё отравление психотропами.

В настоящее время школьница находится под присмотром врачей. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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