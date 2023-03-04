Берн, 4 марта, 2023, 12:47 — ИА Регнум. У Швейцарии открыты контакты и связи с Москвой и Киевом для возможного посредничества в урегулировании кризиса. Об этом 4 марта заявил президент страны Ален Берсе в интервью газете Tan.

Василий Иванов ИА REGNUM Каска образца 1918 года, Швейцария

По его словам, сложно говорить об урегулировании ситуации в краткосрочной перспективе.

«Но однажды нам придётся выбраться из этой ситуации. Мы готовимся к этому уже сегодня. Наши контакты и связи с Россией и Украиной открыты», — сказал Берсе.

Он добавил, что у Швейцарии давняя традиция посредничества «без каких-либо скрытых намерений».

По его мнению, Берн должен придерживаться действующего законодательства, которое запрещает реэкспорт вооружений в третьи страны без согласия Швейцарии, имеющей нейтральный статус.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Швейцарии не только солидаризировались с политикой Запада в отношении Украины, но и идейно поддерживают киевский режим.