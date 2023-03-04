Москва, 4 марта, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы по вопросам семьи поддержал проект закона, которым предлагается установить запрет на усыновление детей из России в недружественные страны. Об этом сообщила глава комитета Нина Останина.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Комитет поддержал», — приводит РИА Новости её слова.

Как передавало ИА REGNUM, 10 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование норм в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.