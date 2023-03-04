Во Владивостоке у жилого дома найден снаряд, его вывезли на утилизацию

Владивосток, , 12:51 — REGNUM У жилого дома во Владивостоке обнаружен снаряд. Об этом сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее в социальных сетях появилась информация, что у дома на проспекте Красного Знамени найден боеприпас. Согласно опубликованным снимкам, снаряд лежал у лестницы.

«Поступило сообщение о том, что в районе проспекта Красного Знамени обнаружен цилиндрический предмет в состоянии сильной коррозии», — сообщили в УМВД, уточнив, что на место сразу же были отправлены следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.

Обнаруженный предмет не представляет опасности, он направлен на утилизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге двое неизвестных мужчин ударили шокером подростка, распылили перцовый баллончик и выстрелили из ракетницы. Также они нанесли ему несколько ударов кулаками в область лица и тела.