Климовский район, Брянская область, 4 марта, 2023, 12:47 — ИА Регнум. В Брянской области прощаются с Леонидом Головановым, погибшим в результате атаки украинских диверсантов в посёлке Любечане, сообщает 4 марта РИА Новости.

Сергей Бобылев/ТАСС Похороны погибших при нападении украинских диверсантов в Брянской области

В церкви Успения Пресвятой Богородицы в Климово прошло отпевание. Голованова похоронят на местном кладбище. Водитель получил смертельные ранения, когда вёз троих детей в школу.

Проводить земляка пришли односельчане, родные и близкие.

Сегодня же, 4 марта, похоронят оператора котельной Александра Ткаченко, которого украинские боевики застрелили на окраине Любечан.

Похороны организованы за счёт властей Климовского района области.

Как сообщало ИА REGNUM, семьям погибших в результате нападения на сёла в Брянской области выплатят по 1 млн рублей, пострадавшие получат по 500 тыс. рублей.

В четверг, 2 марта, диверсанты ВСУ проникли в Брянскую область, где напали на сёла Любечане и Сушаны. В результате теракта погибли два человека. 10-летний Фёдор получил ранения, но под обстрелами террористов смог вывести других детей из машины. Мальчик был госпитализирован, сейчас он проходит лечение в областной больнице.