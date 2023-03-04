Киев, 4 марта, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Приказ уйти из Артёмовска (до 1924 года — Бахмут) получил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, проходивший там службу в качестве оператора БПЛА. Об этом Луценко написал 4 марта на своей странице в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Он рассказал, что накануне получил персональный приказ убыть из подразделения ВСУ в Артёмовске и продолжить службу в территориальной обороне. Луценко добавил, что находился в Артёмовске 110 суток. Его подразделение также перевели на другое направление.

Выполнение обоих приказов отслеживается для доклада в офис президента, отметил экс-генпрокурор. Он назвал решение «мелкой политической местью» и добавил, что «друзья Зеленского» не спешат вместо него на передовую.

Луценко был генпрокурором Украины в 2016–2019 годах. Его пресс-секретарь в конце февраля сообщила, что Луценко назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта командир ВСУ с позывным «Мадьяр» заявил о получении приказа немедленно покинуть Артёмовск. Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее сообщил, что российские войска практически взяли город в окружение.