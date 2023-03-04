Экс-разведчик США Риттер заявил, что Путиным движет желание защитить русских людей

Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин защищает русских людей, на которых нападали украинские националисты. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Justin Podur.

Офицер подчеркнул, что российский лидер несёт ответственность за русскую нацию.

«Поэтому, когда на русских людей нападают украинские националисты, он вынужден действовать», — отметил он.

По словам Риттера, нация определяется не территорией России, а русским народом, нация формируется этнической принадлежностью, а также религией, языком и культурой.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности меры антитеррористической защищённости объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов. 2 марта украинские диверсанты проникли в приграничные районы Брянской области и напали на местных жителей в сёлах Сушаны и Любечане.