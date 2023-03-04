Москва, 4 марта, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с главой Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Чечни Ахматом Кадыровым. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его словам, в ходе неофициальной встречи стороны обсудили молодёжную политику в регионе.

«Но в большей части диалог коснулся Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал глава Чечни.

Глава республики уточнил, что глава государства поделился с Ахматом Кадыровым личным опытом, рассказав о своих принципах и видении мирного будущего, дружбе и начале своего пути. Он добавил, что сын очень воодушевлен беседой с президентом. Путин дал много напутствий, отметив важность продолжения пути дедушки Ахмата для приумножения успехов.

«Оживший образ глубоко религиозного и переживающего за свой народ человека воодушевляет на новые и новые свершения — важные, ответственные, патриотичные и даже эпохальные», — добавил глава Чечни.

Также российский лидер поздравил Ахмата Кадырова с предстоящим бракосочетанием.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее президент Владимир Путин подписал указ об особых правилах работы предприятий, выпускающих продукцию по гособоронзаказу, в период военного положения.