Уфа, 4 марта, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Трёх начальников автоколонн филиала государственного перевозчика «Башавтотранс» заподозрили в получении взяток. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Башкирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, с 2018 по 2022 год в Уфе подозреваемые получали взятки от водителей автобусов за осуществление общего покровительства по службе, непривлечение их к дисциплинарной ответственности в случае допущения нарушений условий трудового договора, а также за предоставление им более выгодных условий по времени работы и маршрутам.

В материалах дела указано, что суммы взяток составляли от одной до пяти тысяч рублей.

«Преступные факты были выявлены в ходе совместной работы следователей СКР и оперативников МВД Башкирии», — говорится в сообщении.

По данным фактам в отношении трёх начальников автоколонн Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия № 1 — филиала ГУП «Башавтотранс» были возбуждены уголовные дела.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.