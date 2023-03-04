Москва, , 12:05 — REGNUM Выходом из современных кризисов может стать лишь сплочение стран на основе уважения и позитивной повестки, выстроенной на основе принципов и целей Устава ООН. Об этом 4 марта говорится в сообщении МИД России, которое было опубликовано по результатам участия заместителя главы МИД Российской Федерации Сергея Вершинина на саммите контактной группы Движения неприсоединения по постковидному восстановлению.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

В выступлении российской стороны была подчеркнута важность равного и справедливого международного взаимодействия, укрепления многосторонних начал в международных делах.

Уточняется, что одним из серьёзнейших препятствий развитию стран и народов была названа политика односторонних санкций, а также до сих пор сохранившиеся колониальные практики бывших метрополий.

В ходе дискуссии была также признана растущая роль Движения неприсоединения, которое является второй после Генеральной Ассамблеи ООН крупнейшей международной площадкой, она объединила 2/3 её стран-членов.

Российская сторона обратила внимание на то, что ключевым препятствием развитию и восстановлению является безответственная политика «коллективного Запада».

«Отчаянные усилия удержать ускользающее доминирование проявляются в виде попыток подменить международное право и Устав ООН концепцией «миропорядка, основанного на правилах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти «правила» устанавливает узкий круг стран, они изменяются произвольно в угоду корыстным интересам без оглядки на подавляющее большинство жителей Земли.

«Выходом из современных взаимоувязанных кризисов может быть только сплочение государств на основе уважения и позитивной повестки, выстроенной на основе целей и принципов Устава ООН», — сообщает пресс-служба.

Напомним, 2 марта в Баку заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин принял участие в саммите контактной группы Движения неприсоединения.

Как передавало ИА REGNUM, шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался против исключения России из «Большой двадцатки» (G20) — клуба правительств и глав центробанков экономически развитых стран мира. При этом год назад президент США Джо Байден поддержал предложение Польши вывести Россию из состава G20.