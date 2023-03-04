Москва, 4 марта, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Выходом из современных кризисов может стать лишь сплочение стран на основе уважения и позитивной повестки, выстроенной на основе принципов и целей Устава ООН. Об этом 4 марта говорится в сообщении МИД России, которое было опубликовано по результатам участия заместителя главы МИД Российской Федерации Сергея Вершинина на саммите контактной группы Движения неприсоединения по постковидному восстановлению.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

В выступлении российской стороны была подчеркнута важность равного и справедливого международного взаимодействия, укрепления многосторонних начал в международных делах.

Уточняется, что одним из серьёзнейших препятствий развитию стран и народов была названа политика односторонних санкций, а также до сих пор сохранившиеся колониальные практики бывших метрополий.

В ходе дискуссии была также признана растущая роль Движения неприсоединения, которое является второй после Генеральной Ассамблеи ООН крупнейшей международной площадкой, она объединила 2/3 её стран-членов.

Российская сторона обратила внимание на то, что ключевым препятствием развитию и восстановлению является безответственная политика «коллективного Запада».

«Отчаянные усилия удержать ускользающее доминирование проявляются в виде попыток подменить международное право и Устав ООН концепцией «миропорядка, основанного на правилах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти «правила» устанавливает узкий круг стран, они изменяются произвольно в угоду корыстным интересам без оглядки на подавляющее большинство жителей Земли.

«Выходом из современных взаимоувязанных кризисов может быть только сплочение государств на основе уважения и позитивной повестки, выстроенной на основе целей и принципов Устава ООН», — сообщает пресс-служба.

Напомним, 2 марта в Баку заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин принял участие в саммите контактной группы Движения неприсоединения.

Как передавало ИА REGNUM, шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался против исключения России из «Большой двадцатки» (G20) — клуба правительств и глав центробанков экономически развитых стран мира. При этом год назад президент США Джо Байден поддержал предложение Польши вывести Россию из состава G20.