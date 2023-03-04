Берлин, 4 марта, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall проводит переговоры с Украиной о строительстве в этой стране завода по производству танков. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер в интервью Rheinische Post.

«Примерно за 200 млн евро на Украине может быть построен завод Rheinmetall», — сказал он.

Сергей Корсун ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, такой завод может ежегодно производить до 400 танков Panther. Он также выразил надежду на положительное решение «в ближайшие два месяца».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ остро нуждаются в артиллерии, боеприпасах, военных самолётах и танках, из-за дефицита оружия западные страны должны ускорить поставки на Украину военной техники и боеприпасов.