Росфинмониторинг предложил ограничить сумму переводов без открытия счёта до 100 тыс. рублей

Москва, , 11:47 — REGNUM Разработан законопроект, по которому переводы физических лиц без открытия счёта ограничиваются суммой в 100 тыс. руб. Об этом 4 марта сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Денежные переводы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что устанавливается максимальный порог проведения упрощённой идентификации при переводах денег физлицом без открытия банковского счёта в размере 100 тыс. рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте.

Отмечается, что законопроект разработан по поручению правительства РФ для борьбы с банковским мошенничеством, незаконными финансовыми операциями, финансированием экстремизма и терроризма. Он предполагает повышение прозрачности операций для компетентных органов.

Кроме того, законопроект способствует оперативному получению Росфинмониторингом информации о всех сторонах операции по переводу денежных средств.

Также проектом закона уточняются сведения о плательщике для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах соответствующей информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности.