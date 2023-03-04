Боксёра Гассиева заставили убрать флаг России с формы перед боем с американцем

Ереван, , 11:55 — REGNUM Российскому боксёру Мурату Гассиеву пришлось закрыть российский флаг на своей форме перед поединком с американцем Майком Балогуном. Об этом сообщает 4 марта издание «Спорт-Экспресс».

Российский боксёр Мурат Гассиев © Антон Новодережкин/ТАСС

Гассиев сразился с Балогуном вечером 3 марта в Ереване. Бой шёл за пояс WBA Intercontinental в тяжёлом дивизионе. Перед поединком от команды Гассиева потребовали заклеить флаги России и Осетии на экипировке.

«Европейский боксёрский союз потребовал у принимающей стороны не использовать российскую символику. На бой Гассиев выходил в футболке, заклеенной чёрным скотчем», — говорится в сообщении.

В бою Гассиев представлял Армению. Паспорт этой страны он получил накануне поединка.

Как сообщало ИА REGNUM, бой проходил по формуле десять раундов по три минуты и завершился победой Гассиева. Он нокаутировал Балогуна во втором раунде.