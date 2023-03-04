Вологда, , 12:04 — REGNUM Представители органов правопорядка задержали водителя, насмерть сбившего девочку в Вологде и скрывшегося с места преступления. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Напомним, что авария произошла 3 марта около 16:05 по местному времени на улице Карла Маркса, 109. Грузовик совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм девочка скончалась на месте.

«В ходе проведения разыскных мероприятий схожий по приметам грузовик был остановлен сотрудниками полиции в Сямже», — говорится в сообщении.

По данным полиции, за рулём большегруза находился 47-летний астраханец.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено после гибели рабочего на западе Москвы. 21-летний рабочий погиб на строительном объекте на улице Лобачевского в результате обрушения плиты перекрытия.