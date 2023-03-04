Губернатор Старовойт: курские посёлок и село обесточены в результате обстрела ВСУ

Курск, , 11:42 — REGNUM Населённые пункты Глушковского района Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины. В результате нарушено энергоснабжение, сообщил глава региона Роман Старовойт 4 марта в своём телеграм-канале.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что ремонтные бригады уже устраняют повреждения. Люди при обстреле не пострадали.

«В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение посёлка Краснооктябрьский и села Волфино», — уточнил Старовойт.

Ранее курский губернатор сообщил, что вместе с добровольцами из народной дружины патрулировал местность в одном из приграничных районов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Курской области усиливают меры безопасности из-за обострения ситуации в граничащих с Украиной районах.