Вашингтон, 4 марта, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Российский вратарь «Чикаго Вулвз» Пётр Кочетков, который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ), забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Манитобы Мус».

Эндрю Чан/ТАСС Российский вратарь «Чикаго Вулвз» Пётр Кочетков

Российский спортсмен поразил пустые ворота противника за три минуты до конца матча при игре в меньшинстве. Встреча завершилась со счетом 4:1, а Кочеткова признали первой звездой матча, он отразил 39 бросков.

В нынешнем сезоне Кочетков сыграл в 19 матчах в Национальной хоккейной лиге за «Каролину», в результате он одержал 10 побед. 16 января клуб направил его в фарм‑клуб в Американскую хоккейную лигу.

Как передавало ИА REGNUM, российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров преодолел отметку в 700 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).