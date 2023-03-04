Донецк, 4 марта, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Два человека пострадали в населённом пункте Старомихайловка (ДНР) в результате сброса боеприпаса с беспилотника (БПЛА). Об этом 4 марта написал глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По его информации, в результате сброса боеприпаса с беспилотника в здании поселковой администрации пострадали два человека, в здании было повреждено остекление.

Он также отметил, что в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе 4 марта произошло возгорание резервуара для хранения газа на газовой заправочной станции. Специалисты быстро ликвидировали пожар.

Как передавало ИА REGNUM, эвакуированный из Артёмовска местный житель Юрий Марченко рассказал, что в окрестностях города десятками лежат тела военных ВСУ.