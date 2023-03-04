Москва, 4 марта, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналену Бербок по-разному встречали при их прибытии в Индию. Пользователи Twitter полагают, что это говорит о влиянии России.

Tobias Specht Анналена Бербок

Ролик, в котором видны различия при встрече Лаврова и Бербок, опубликовал телеканал RT DE. На кадрах российского министра приветствует многочисленная индийская делегация, тогда как глава МИД Германии спускается по трапу на совершенно пустую площадку перед самолётом.

Бербок сама прошла по лётному полю к встречающим индийцам, после чего к ней подбежал посол ФРГ в Индии и извинился за опоздание.

«Никто не приветствует поджигателя конфликта», — написал под видео один из комментаторов.

Другой добавил, что на Бербок «действительно неловко смотреть». Ещё один пользователь заявил, что видео демонстрирует наступление «нового мирового порядка».

«Но ведь нам всё время говорят, что Россия изолирована», — написал четвёртый комментатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Индии прошла встреча глав МИД «Группы двадцати» (G20). На конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели Лавров заявил о лицемерии Запада, напомнив, в частности, о том, как США и их союзники бомбили суверенные страны.