Москва, 4 марта, 2023, 11:19 — ИА Регнум. В сборной Норвегии по лыжным гонкам существует жёсткая цензура, а спортсмены не имеют права ничего говорить. Об этом 4 марта рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сергей Бобылев/ТАСС Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко

«Они очень все закрытые и политизированные, и у них существует жёсткая цензура. На больших соревнованиях, чемпионате мира, Олимпийских играх у них есть пресс-атташе, без которого они не имеют права дать ни одного интервью. Он всё время держит всё под контролем, их корректирует, подсказывает, что нужно отвечать», — сказал Бородавко.

Он отметил, что ему понравилось предложение лыжницы Юлии Ступак встретиться с норвежскими спортсменами наедине и поговорить, чтобы «и нашу позицию рассказать, и спросить их мнение про нас».

По его словам, это помогло бы достичь ясности и понимания. В этом случае норвежские лыжники говорили бы «не куда-то в пустоту», а смогли бы задать вопросы и получить ответы.

Также Бородавко добавил, что в сборной России есть корпоративная этика, но никто никому не запрещает ничего говорить. Российские спортсмены высказываются и дают интервью. При этом нет человека, который бы отслеживал и указывал, что можно отвечать, а что — нельзя.

Напомним, после отстранения российских лыжников норвежские спортсмены стали выигрывать международные соревнования практически без конкуренции.