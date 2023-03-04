Москва, , 11:10 — REGNUM Правоохранительные органы Москвы 4 марта ведут проверки по адресам, в которых расположены офисы компании «Яндекс», сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Проверки начались после получения письма с угрозами, поступившего в 9:26 на электронную почту компании. В частности, проводятся проверки в башнях «Око» и «Нива» делового центра Москва-Сити, а также в главном офисе на улице Льва Толстого.

Также вызвали кинологов в здание бизнес-центра «Аврора» на Садовнической набережной.

Официального подтверждения данной информации пока нет, подробности выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, серверы некоторых российских телеканалов и радиостанций были взломаны. Так, в эфире радио «Вера» передавалось обращение начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова и звучал гимн Украины.